Championnat de F1 2010 : la formule accessible d’HandiCaPZéro.

Durant le Championnat du Monde 2010 de Formule 1, HandiCaPZéro adapte gratuitement, pour les personnes aveugles et malvoyantes, toutes les informations sur la compétition. C’est aussi, à l’issue de chaque grand prix, l’accessibilité en ligne aux résultats (podium, classements pilotes et écuries) sur handicapzero.org – rubrique F1. Bonus également

cette année dans cette même rubrique, l’avis après course d’un spécialiste ou d’un amateur !

Pour obtenir un exemplaire braille ou audio :

Commandez en ligne, sur handicapzero.org, rubrique sport – Formule1 “recevoir l’édition adaptée” ou en appelant le numéro vert de l’association au 0800.39.39.51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France Métropolitaine).

Expédié gratuitement dans toute l’Europe et les pays francophones.

A propos d’HandiCaPZéro

L’association, créée en 1987, a pour objectif de faciliter la vie quotidienne des personnes déficientes visuelles. HandiCaPZéro met en place, en partenariat avec des entreprises et des collectivités, des outils qui se traduisent par l’édition en braille, en caractères agrandis et en audio et par une accessibilité à l’Internet via le portail www.handicapzero.org

De nombreux services, sans surcoût pour les personnes déficientes visuelles, sont utilisés quotidiennement et permettent un accès autonome à l’information générale, la santé, l’emploi, la consommation, le sport, les loisirs…