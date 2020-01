“Champion” de la diversité

La chaîne de Magasins Champion fait partie de cette catégorie d’entreprises qui n’ont pas peur du changement et pour qui la diversité est plus une opportunité qu’un obstacle. C’est ce que l’on peut constater à la lecture des réponses de Jean-Stéphane Cadoux, Responsable de la Mission Handicap du groupe.

En préambule, pourriez-vous nous rappeler la genèse de votre politique de recrutement des travailleurs handicapés ?

Jean-Stéphane Cadoux : Autour d’une politique de la diversité, c’est au cours de l’année 2004 que nous avons commencé les négociations avec nos différents partenaires sur la place des personnes handicapées dans notre entreprise. Nous avons signé notre premier accord le 18 Janvier 2005 avec la validation de tous nos partenaires sociaux. Cet accord est arrivé à terme fin 2007 et a été suivi d’un deuxième qui court jusqu’en 2010.

Quel est le bilan de votre premier accord ?

Jean-Stéphane Cadoux : Très positif : nous avions un objectif de 250 emplois et nous en avons réalisé 363. Parallèlement, nous avons fait progresser à 79,7% le nombre de magasins qui emploient au moins une personne handicapée. Notre taux d’emploi a largement augmenté pour se situer aujourd’hui à 3,49% au dessus des engagements de notre accord. Notre magasin d’Aix-les-Bains avait même atteint un taux de 29,5 selon le précédent mode de calcul, (17,2% actuellement). Pour progresser, nous nous sommes beaucoup intéressés aux pratiques des meilleurs, tel que Carrefour, et nous sommes inspirés de leurs bonnes pratiques. Notre bilan ne s’arrête pas là puisque, dans la même période, nous avons permis à 277 personnes de conserver leur emploi grâce à une procédure de maintien dans l’emploi menée par notre mission. Côté formation continue, nous avons multiplié par trois le nombre de journées bénéficiant aux personnes handicapées, et par quatre le nombre de participants à ces journées. Je précise que nous avons aussi la possibilité de former des personnes qui nous rejoignent.

Quels sont les moyens utilisés pour le déploiement de votre politique ?

Jean-Stéphane Cadoux : Nous avons mis au point un grand programme de sensibilisation interne qui nous a permis d’ores et déjà de sensibiliser plus de 800 cadres. Nous menons aussi une large politique de communication interne pour tous nos salariés, à travers notre lettre d’information, le magazine du groupe et des vidéos. Parallèlement, nous avons mis en place des outils méthodologiques et beaucoup informé, pour détecter et accompagner les cas de maintien dans l’emploi. Même s’il reste des réfractaires, notre démarche fonctionne, car il y a aujourd’hui une véritable adhésion des magasins, et la majorité des salariés a changé son regard sur le handicap. Ce succès ne nous endort pas et nous sommes conscient qu’il faut entretenir et soutenir notre démarche sans relâche.

Quels pourraient être les freins à l’embauche des personnes handicapées ?

Jean-Stéphane Cadoux : Aujourd’hui, notre secteur est très exposé à la réduction du budget des ménages en matière de consommation alimentaire et à une croissance qui s’essouffle, du fait de la crise financière et du prix du carburant. Tout cela diminue nos marges de manœuvre. Mais nous expliquons cependant à tous nos directeurs que, pour les futurs recrutements, le travailleur handicapé n’est pas une embauche au rabais et qu’il peut largement contribuer à l’enrichissement des équipes. Si, aujourd’hui, nous sommes dans une situation très concurrentielle, nous sommes d’autant plus vigilants et plus précis quant à l’allocation des fonds utilisés dans notre politique de ressource humaine. Le fait d’être sous accord nous permet de veiller à ce que nos fonds soient en adéquation avec notre stratégie.

L’emploi des personnes handicapées s’inscrit dans une politique globale de diversité. Nous sommes d’ailleurs signataires de la Charte de la Diversité et nous ne pouvons pas remettre en cause, du jour au lendemain, ces engagements. Alors oui, l’économie joue un rôle important sur le volume des embauches, mais ne remet pas en cause nos engagements prioritaires.

[L’un des autres freins, assez paradoxalement, pourrait être que, plus nous sommes performants, plus le taux d’emploi progresse, et moins il y a de fonds disponibles, puisqu’ils sont en corrélation avec le taux d’emploi. Nous n’en sommes pas là et, pour inciter nos magasins à garder cette priorité en mémoire, provisionnons sur leurs comptes la partie qu’ils devraient consacrer à la Mission Handicap].

Quels sont les points importants de votre nouvel accord ?

Jean-Stéphane Cadoux : Nous poursuivons une politique de recrutement avec au moins 200 recrutements et toujours autant d’actions de sensibilisation pour augmenter le nombre de magasins employant au moins un collaborateur handicapé. Nous continuons bien sûr nos actions de maintien dans l’emploi et de mutualisation des savoir-faire. Nous avons aussi développé un référentiel d’évaluation de notre politique d’emploi des travailleurs handicapés, qui recense 30 critères. Ce référentiel, développé en collaboration avec nos partenaires sociaux, nous permet de savoir si nous sommes assez bons, mais aussi de connaître une multitude d’indicateurs tels que l’ancienneté moyenne de nos salariés handicapés, la qualité de leur intégration, le taux de satisfaction quant à la compatibilité handicap/poste de travail…Enfin, nous avons mis en place, dans ce nouvel accord, des mesures d’accompagnement personnalisées des salariés handicapés. Elles leur offrent, entre autre, la possibilité d’une journée d’absence afin de faire des démarches administratives pour leur renouvellement de reconnaissance en tant que travailleurs handicapés. Mais nous les aidons aussi dans le montage des dossiers de demande de prise en charge des équipements nécessaires à leur vie quotidienne. Nous nous engageons aussi à soutenir des projets sportifs, culturels ou artistiques collectifs ou personnels menés par ou en faveur des personnes handicapées. Enfin, nous mettons en place des « référents handicap » dans chacun de nos magasins, sur la base du volontariat.

Propos recueillis par JMMC