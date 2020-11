Chalon : le CCAS met en place un service dédié au handicap

Listen to this article Listen to this article

C’était l’une des ambitions de l’actuelle municipalité lors de son accession aux affaires, et d’ici quelques jours, le CCAS offrira un service indispensable pour toute ville de la taille de Chalon sur Saône. Le service handicap sera en quelque sorte un interface entre le monde institutionnel et les personnes souffrant d’un handicap.

Mardi 2 juin, la ville de Chalon ouvre au CCAS, situé rue Général Leclerc à Chalon sur Saône un service d’accueil et d’information pour les personnes en situation de handicap, leurs famille et les associations. Il sera ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h pour le grand public et de 8h30 à 12 heures pour les partenaires, les institutions et les associations. Pour Martine Courbon, maire-adjoint chargée des personnes âgées et des personnes en situation de handicap “c’est une grande première, jamais le CCAS de Chalon n’avait donné ainsi une priorité aux personnes souffrant d’un handicap” alors que Brigitte Morin, Directrice du CCAS depuis le mois de septembre précise que “ce nouveau service offre un complémentarité avec les éléments déjà en place et assurés par le Conseil Général ou les associations”.

Un véritable lieu-ressource

Ce nouveau service a pour objectif de faciliter la vie quotidienne et l’intégration des personnes en situation de handicap. Auprès bien évidemment du grand public tout d’abord, avec une offre d’accueil et d’information. Ce sera un véritable lieu-ressources qui oriente, vers les structures appropriées, les personnes et les familles touchées par le handicap. Catherine Jacob-Husson sera la personne référente chargée du dossier au sein du CCAS et depuis plusieurs mois, elle a pris soin de nouer les contacts nécessaires à la bonne marche de sa mission. “Le CCAS doit être force de proposition et nous prendrons soin de toucher tous les dossiers liés au handicap tels que l’accessibilité à la culture, aux sports, à l’éducation ou tout simplement l’accessibilité aux bâtiments publics.” A partir de ce jour, Catherine Jacob-Husson sera votre personne référente à Chalon sur Saône, en attendant une extension dans le courant de l’automne pour un service intercommunal à l’échelle du Grand Chalon qui permettra à terme de densifier les efforts à destination des personnes souffrant de handicap et de leurs familles. Un guide de formalités et une charte du handicap seront réalisées. (Source InfoChalon.com)