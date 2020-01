Challenge « Tous HanScène ® » : Plus que quelques jours pour soutenir vos trois vidéos préférées

Après une première édition très réussie en 2013, le challenge vidéo handicap étudiants « Tous HanScène®» lancé par l’association Tremplin – Etudes, Handicap, Entreprises est de retour cette année pour une deuxième saison.

A l’issue des inscriptions, cette nouvelle édition a mobilisé 18 équipes d’étudiantes et étudiants scolarisés à Albi, Amiens, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Marseille, Nancy, Nantes, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg et Vaucresson. Issus de lycées, CFA, universités, écoles de commerce et de management, écoles d’ingénieurs et écoles normales supérieures, les participants ont eu pour mission de réaliser une courte vidéo illustrant le handicap dans l’univers de l’enseignement supérieur.

Ainsi, ils ont eu 3 mois pour filmer et monter leur court-métrage de 2 à 3 minutes maximum, et se montrer créatifs à travers les cinq « angles de vue » proposés dans les règles du challenge: sport, humour, culture, emploi ou études.

Depuis le 26 Février, jour d’ouverture des votes du public, les vidéos sont en ligne sur le site dédié www.toushanscene.fr mais aussi sur Facebook et Twitter. A chaque équipe de faire preuve d’imagination pour créer le buzz sur les réseaux sociaux et décrocher le plus de voix et de vues pour sa vidéo et remporter ainsi le « Prix du Public ».

La cérémonie de clôture aura lieu le 10 avril prochain. A cette occasion, le Jury du Challenge « Tous HanScène®» récompensera une vidéo par catégorie et décernera également :

– le Prix «Mobilisation Entreprises » parmi les entreprises partenaires du challenge et fortement mobilisées tout au long de l’année,

– le Prix « Mobilisation Etablissement » récompensant l’investissement du corps professoral des écoles et facs participantes.

Pour voir toutes les vidéos en ligne et votez pour votre film préféré, rendez-vous jusqu’au 30 mars sur le site dédié : www.toushanscene.fr.