Challenge Initiatives Handicap : Sept initiatives exemplaires récompensées

Valoriser des actions exemplaires en faveur des salariés en situation de handicap : tel est l’objectif du Challenge Initiatives Handicap organisé par la Mission Handicap & Emploi SNCF.

Lancé en novembre 2018, à l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, le Challenge Initiatives Handicap a invité les salariés du groupe SNCF à proposer des initiatives pour améliorer le quotidien des salariés en situation de handicap et changer les regards au sein des collectifs de travail.

Le challenge s’est appuyé sur le dispositif d’innovation participative RH « Léonard » dans l’optique d’innover, puis de généraliser les pratiques les plus efficaces.

Au total, près de 200 initiatives ont été présentées par 260 salariés, à travers quatre catégories d’actions :

– recrutement et intégration de collaborateurs handicapés ;

– aménagements ayant permis le maintien dans l’emploi de salariés en situation de handicap ;

– actions de sensibilisation sur le thème du handicap au travail ;

– actions favorisant l’accessibilité.

Le 10 avril 2019, Guillaume PEPY, président du Directoire et de SNCF Mobilités a remis les prix aux 7 lauréats en présence des Directeurs des Ressources Humaines et des managers qui ont accompagné leurs équipes dans ces actions.

« La remise de ces trophées vient saluer l’esprit d’initiative et de solidarité qui a permis aux salariés de mettre en œuvre des solutions au handicap qui ont fait leurs preuves sur le terrain », a commenté Claire-Lise Bae, responsable nationale de la Mission handicap SNCF. Le succès de ce challenge démontre que la prise en compte du handicap est souvent présente au quotidien dans l’esprit de chacun; Un des messages que nous voulons faire passer avec ce challenge, c’est que les salariés en situation de handicap ont des compétences et c’est avant tout ce qui doit primer, que ce soit pour l’embauche ou le déroulement de carrière

Parmi les sept initiatives récompensées lors du Challenge Initiatives Handicap :

– L’intégration d’une personne trisomique en tant qu’assistante au sein d’un cabinet médical (Epic SNCF).

– La création d’un établi adapté dans un atelier Matériel Eurostar (SNCF Mobilités).

– La sensibilisation d’une équipe au travail avec un collègue trisomique (Epic SNCF).

– L’adaptation d’un exosquelette de soutien lombaire aux contraintes des métiers industriels du Matériel (SNCF Mobilités).

– L’intégration d’un informaticien autiste Asperger (e-SNCF).

– L’embauche et intégration d’un ingénieur autiste Asperger (SNCF Réseau).

– La création d’un tutoriel vidéo en langues des signes (SNCF Mobilités).

« Je voudrais souligner que toutes ces actions sont portées en collectif, et plus que l’aménagement physique et matériel, c’est bien souvent l’intelligence collective et le bien-vivre ensemble qui permettent d’en faire des succès », a ajouté Claire-Lise Bae.

Pierre Chalangeas, porteur d’une initiative lauréate du Challenge Initiatives handicap

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis entré à la SNCF en 2014, au poste de dirigeant Paramédical Régional Midi-Pyrénées. J’ai en charge le fonctionnement des cabinets médicaux de Toulouse, Tarbes, Capdenac, et du personnel paramédical. Ces cabinets réalisent le suivi des agents au niveau des trois médecines présentes dans l’entreprise : médecine de soin, du travail et d’aptitude sécurité.

Pouvez-vous nous présenter l’initiative pour laquelle vous avez été récompensé ?

J’ai présenté à mon équipe le projet d’intégration d’une jeune femme trisomique, Camille, suite à une sollicitation de son père. Nous avons rencontré Camille pour voir si son accueil en stage sur une période de trois semaines était possible au sein de nos services médicaux. La rencontre a été très favorable et sa convention de stage a été validée en amont par la direction des services médicaux et la mission handicap. Le stage de Camille a été réalisé parfaitement.

Au vu de cette réussite et de la qualité du travail fourni, nous avons proposé à Camille un contrat d’alternance de 2 ans au sein des services médicaux. Nous avions en parallèle une mission à pourvoir au niveau des archives. Camille a accepté cette proposition et débuté son contrat début 2018. Elle a en charge l’archivage des dossiers médicaux et certaines tâches administratives. Tout ceci grâce à un avis favorable de la direction, et à l’investissement quotidien de sa tutrice Malika Gallo, et de toute l’équipe de Toulouse qui a très bien accueilli Camille.

Que retenez-vous de cette expérience ?

Elle est très favorable pour tout le monde : pour Camille, qui peut évoluer et se former en milieu ordinaire ; pour les équipes car elle apporte au quotidien du renouveau et des différences ; pour la SNCF, qui participe très activement à l’intégration des personnes handicapées en milieu ordinaire. À titre personnel, je suis fier de ce projet et de l’équipe qui assure l’accompagnement de Camille, et de l’entreprise où je travaille – qui m’a permis de réaliser cela. Et je suis quotidiennement fier de Camille qui fait preuve d’une efficacité et d’un professionnalisme exemplaires. Au vu de la qualité de son alternance, nous pensons qu’elle ira aisément au bout de son contrat et qu’elle obtiendra son diplôme de BEP secrétariat médical.