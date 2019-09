Challenge Handi-boxe le 3 juin à Bourges

Pour la deuxième fois, le CREPS de BOURGES accueillera le Challenge National Gilbert Joie. Ce Challenge qui se déroulera sur la journée du Vendredi 3 Juin 2011 a pour but le développement de la pratique pugilistique pour les handicapés. Cette manifestation permet aux handiboxeurs de toute la France de se confronter/rencontrer entre eux. La pratique est adaptée à leur handicap quel qu’il soit.

Cette année, pour la première fois, la compétition est ouverte aux handicapés sensoriels en plus des handicapés mentaux et moteurs. Le Comité Régional du Centre de Boxe et la Fédération Française de Boxe, co-organisateurs de l’événement, comptent 65 inscrits : un nombre en progression dû à la pratique émergente dans les centres spécialisés.

Pour les personnes souhaitant s’essayer au noble art une initiation se déroulera à partir de 10h30 dans le gymnase du CREPS avant de pouvoir pique-niquer dans l’enceinte du Centre puis d’assister aux assauts.

En soirée, une table ronde sera organisée afin d’échanger sur cette pratique, d’être à l’écoute des licenciés, éducateurs sportifs, éducateurs spécialisés, de répondre à leurs interrogations et d’améliorer leurs conditions de pratique.