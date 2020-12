« Challenge du Monde des Grandes Écoles et Universités » : Le handicap sera aussi au rendez-vous

Listen to this article Listen to this article





Organisé par la Fédération Française d’Athlétisme, le Journal des Grandes Écoles et des Universités et l’agence conseil en communication et marketing Quatre Vents, le Challenge se tiendra samedi 24 mai 2014 au Stade Charléty.

Cet événement incontournable est soutenu par la Conférence des Grandes Écoles et la Fédération Française du Sport universitaire (FFSU). Son parrain n’est autre que Stéphane Diagana, champion du monde 1997 du 400 m haie et diplômé de l’ESCP Europe.

Un grand rassemblement inter-écoles

La manifestation, qui réunira le jour J étudiants et jeunes diplômés issus de grandes écoles et d’universités de France et d’Europe, présente de multiples facettes.

Plus qu’une compétition sportive, le Challenge du « Monde des Grandes Écoles

et Universités » se veut un grand rassemblement inter-grandes écoles et universités.

A ce titre, l’événement sera également une compétition de tous les instants dans les tribunes : supporters, mascottes, poms poms et fanfares se déchaîneront pour tenter de remporter les Prix des supporters.

Les nombreuses animations qui se dérouleront en marge du décathlon revêtent tout autant d’importance que la compétition sportive. Celles-ci seront variées :

– Un forum des métiers

– Des animations ludiques pour renforcer l’aspect festif de cette manifestation ;

– Des stands d’initiations sportives et de sensibilisation aux thématiques du handicap ;

– Des conférences sur la construction du parcours professionnel et sur le choix d’un premier emploi ;

– Des tables rondes en présence de collaborateurs des entreprises partenaires.

Une place importante donnée au handicap

Cette année encore le Challenge du « Monde des Grandes Écoles et Universités » accorde une grande importance à l’inclusion des personnes en situation de handicap et à la sensibilisation au handicap. L’ensemble des entreprises présentes sont fortement engagées pour changer le regard sur le handicap et favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

Ainsi, l’équipe du Challenge du Monde des Grandes Écoles et Universités s’engage à proposer :

– Un accueil spécifique et adapté pour les lycéens, étudiants et jeunes diplômés en situation de handicap ;

– Un espace dédié pour rencontrer les entreprises présentes et découvrir leurs métiers ;

– Des « Courses Sport Adapté » encadrées par la Fédération Française d’Athlétisme et la Fédération Française du Sport Adapté : un 100m et un 200m ;

– Des démonstrations handisport réalisées par des athlètes de haut niveau et des initiations encadrées : basket fauteuil, rugby fauteuil et cécifoot.

Tout au long de cette journée seront également proposées différentes activités associant sport et activités ludiques, ainsi que des temps de rencontres et d’échanges avec des collaborateurs d’entreprises leaders sur leurs marchés : GDF Suez, CGI, Disneyland Paris, Lagardère et Nestlé, qui vous accueilleront dans un cadre convivial et décontracté.

Pour représenter le monde du handicap, l’association Tremplin sera présente en tant que partenaire clé, tout comme Talenteo et la société Handirect, partenaire média de la manifestation.

Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous dès à présent au Challenge du “Monde des Grandes Écoles et Universités” sur : www.cdmge.fr