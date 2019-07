Cet été, lyon vibre aux couleurs de l’athlétisme

Du 19 au 28 juillet, les meilleurs athlètes handisport et sport adapté de la planète seront présents à Lyon pour les championnats du monde d’athlétisme IPC.

Qu’ils soient paraplégiques, déficients visuels amputés, infirmes moteurs cérébraux ou déficients intellectuels, ils rêvent tous de décrocher l’une des 217 médailles d’or. Ces quelques 1000 sportifs foulerons bientôt le stade de Parilly, au sud de Lyon sur les communes de Bron et de Vénissieux. L’agglomération lyonnaise succède à Christchurch (Nouvelle-Zélande) ville de l’édition 2011.

L’organisation est colossale : plus de 20 hôtels sont nécessaires avec pas moins de trois pôles d’hébergement (Bron/Chaponnay, Part-Dieu, Perrache/Gerland), et près de 1 000 bénévoles seront recrutés pour des missions telles que l’accueil, le transport et la logistique. L’Hexagone avait déjà accueilli ces mêmes Mondiaux d’athlétisme, deuxième plus grande compétition paralympique internationale après les Jeux paralympiques, à Lille en 2002. « L’événement sera une opportunité unique de sensibiliser le grand public à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, en France et dans la région Rhône-Alpes », note le COMAP, le comité d’organisation spécialement créé pour l’événement. Il est principalement composé des équipes de la Fédération Française de Handisport, de sa Ligue régionale, de la Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes et de la Ligue Rhône-Alpes Sport Adapté. « Au-delà du Village des Mondiaux et des animations prévues sur le site durant la compétition, plusieurs opérations de promotion seront menées en amont auprès des enfants et jeunes de la région et lors de manifestions sportives. » Avec un accès gratuit aux cérémonies et compétitions et l’engouement soulevé par les Jeux de Londres, les organisateurs veulent croire en une forte affluence de spectateurs. Pour les athlètes, Lyon 2013 sera la première étape dans la perspective des sélections pour les Jeux de Rio 2016.

Lyon 2013 en chiffre

– 1300 athlètes

– 100 pays

– 700 officiels et membres de staff

– 9 jours d’épreuves ouvertes aux sportifs handisport et sport adapté

– 217médailles d’or

Agenda

Vendredi 12 juillet : Arrivée des premières délégations en France

Lundi 15 juillet : Début des classifications et entraînements

Vendredi 19 Juillet : Cérémonie d’ouverture au Stade du Rhône

Samedi 20 juillet : Début des compétitions au Stade du Rhône

Dimanche 28 Juillet : Marathon et cérémonie de clôture

Retour sur le mondial d’athétisme 2012

La France termine 15ème au nombre de médailles d’or en athlétisme au classement des Nations des Jeux paralympiques de Londres 2012 et gagne une place, 14ème au nombre total de médailles. La Chine continue de dominer très largement la discipline avec 33 champions paralympiques et 86 médailles obtenues cet été. Derrière, la Russie, la Grande-Bretagne, à domicile, ainsi que les États-Unis se disputent les autres places du podium et devraient présenter d’importantes délégations à Lyon. La suite de l’échiquier mondial a évolué lors des Paralympiques 2012, avec les belles surprises de la Tunisie et de l’Iran. Les nations européennes sont à la peine à l’image de l’Allemagne, la France ou encore l’Espagne. Le Brésil poursuit sa progression enregistrée depuis quelques années, dans la perspec-tive de « ses Jeux » en 2016 à Rio.