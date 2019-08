C’est reparti pour Isabelle Lafaye !

Cette athlète iséroise multi-médaillée en tennis de table se prépare actuellement pour les Jeux Paralympiques de Pékin qui se dérouleront du 6 au 17 septembre 2008.

En Chine, pour ses 4èmes Jeux, Isabelle défendra son double titre de championne Paralympique en simple et en équipe obtenu en 2004 à Athènes.

Pour relever ce nouveau défi, l’athlète de Crolles (38) peut compter sur le soutien de Soitec, leader mondial de plaques de silicium sur isolant (SOI). Soitec apporte à Isabelle une aide financière en prenant en charge les déplacements pour les tournois internationaux de préparation (par exemple l’Open de Slovénie), le matériel et les entraînements individuels. Ce financement s’inscrit dans le cadre des actions de communication déterminées par son accord d’entreprise en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.

Rappel du palmarès d’Isabelle Lafaye (en individuel et en équipe) : 4 fois championne Paralympique, 4 titres de Championne du Monde, 7 titres de Championne d’Europe et plus de 25 titres nationaux de 1990 à 2008 ! Isabelle Lafaye est actuellement n°3 mondiale de sa catégorie. Son site : isa-lafaye.blogspot.com