Apéros géants, “Binge drinking”, l’alcool est en hausse chez les jeunes. Il a tué en 2004 près de 2,5 millions de personnes dans le monde dont 320 000 jeunes âgées de 15 à 29 ans. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’attaque à ce fléau et souhaite une restriction des publicités et une plus grande pression sur les prix des vins, bières et autres boissons alcoolisées.