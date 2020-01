C’est déjà Léthé !

L’objectif de ce stage est de donner aux musiciens enseignants, sensibles au handicap ou déjà confrontés à des publics en difficulté, les moyens d’améliorer leur démarche psychopédagogique. C’est l’occasion pour eux de se familiariser à la pratique musicale avec des personnes handicapées par le biais de mises en situation, de l’échange de vécus de groupe, de supports audio ou vidéo et des montages musicaux. Il permet aussi de découvrir des outils adaptés, de s’interroger sur son propre rapport à la musique : comment la musique peut-elle être un moyen d’expression privilégié pour les personnes en situation de handicap ? En quoi la rencontre avec des personnes handicapées remet positivement en cause notre propre rapport à la musique ?

D’une durée de 3 jours (21 heures) non consécutifs, il se déroulera les 2, 16 et 30 mars 2009 à Léthé Musicale 176, rue Pierre Valdo Lyon 5° et seront animés par Chantal Roussel, musicienne et musicothérapeute. Tarif : 450 € institution ; 360 € particuliers.



Rens. : Tél/fax : 04 78 83 79 31 ou www.lethemusicale.org