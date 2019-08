Spectacle Résonance contemporaine dans le cadre de “7bis, chemins de traverse” « C’est à moi » création de Daniel Gruel (Accordéon, voix) Mardi 27 avril, 19h00 / Mercredi 28 avril, 16h00, Foyer Les Quatre Vents, 36 bd Saint Nicolas, Bourg-en-Bresse. L’accordéon, l’humour, le mouvement, une valise, la rencontre d’une femme et d’un homme… simplicité, tendresse…

L’accordéon est l’élément qui a conduit Daniel Gruel à se lancer dans ce projet de création. L’accordéon se place ici comme objet fort de liaison entre une culture de la terre, qui fait le lien entre les personnes, qui rassemble lors des fêtes, des moments festifs, mais aussi l’affirmation d’une identité, d’une force d’expression et d’invention.

En 2009, Résonance Contemporaine organise 30#15, une manifestation qui fête les 30 années d’existence des Percussions de Treffort. Chaque musicien a fait un pari un peu fou : celui d’imaginer une petite forme musicale, dansée, seul ou bien en duo, trio, etc. « C’est à moi » a été créé dans le cadre de 30#15.

Daniel Gruel est membre des Percussions de Treffort depuis 1986. Dans ce programme, il a travaillé avec la complicité de Thi Lien Truong, mezzo, membre de l’Ensemble de Six Voix Solistes, qui collabore régulièrement avec les Percussions de Treffort.

Durée : 20 mn

Les interpètes

THI LIEN TRUONG (1971 – France) Mezzo-soprano

Née en 1971, elle est diplômée en musicologie et s’est formée au C.N.R. de Lyon. Elle a suivi de nombreux cours de chant auprès notamment d’Isabelle Eschenbrenner (Centre de la Voix Rhône-Alpes) et d’Isabelle Germain, Professeur au CNSM. Elle fait partie du chœur féminin Calliope (Dir. Régine Théodoresco), des Solistes de Lyon – Bernard Tétu , de l’ensemble vocal Sequenza 9.3 (Dir. Catherine Simonpietri), et de l’ensemble Arsys Bourgogne (Dir. Pierre Cao).

Daniel GRUEL (France) Accordéon

Il fait partie des Percussions de Treffort depuis 1979.

7bis Pratique



Lieux : Foyer Les Quatre Vents, 36 bd Saint Nicolas, Bourg-en-Bresse

Ouvert en 2008, le Foyer Les Quatre Vents de l’ADAPEI accueille des personnes handicapées vieillissantes.

Accès : Bus n°6, arrêt St-Nicolas

Hôtel Social Le Temps des Cerises, 19 avenue de la Victoire, Bourg-en-Bresse

L’Hôtel Social “Le Temps des Cerises” propose des chambres payantes individuelles ou doubles aux usagers en voie d’insertion professionnelle.

Accès : Bus n°1, n°4, arrêt Observatoire, gare SNCF à proximité

Tarifs : Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 € (groupes de 5 personnes et +, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, familles nombreuses, jeunes de – de 18 ans sur justificatif. Les truffiens-rois bénéficieront d’un tarif réduit pour les concerts du mardi 16 mars à La Tannerie, à 12h30 et 18h30)

Gratuit pour les moins de 10 ans / Abonnement formule 4 et + : 20 € (accès à 4 spectacles de la saison, au choix. Le tarif unitaire pour les spectacles suivants sont de 5 €, sur présentation de la carte d’abonnement

Renseignements, réservations :

Résonance Contemporaine : 04 74 45 23 04, resonance.contemporaine@wanadoo.fr

Le nombre de places étant limité dans certains lieux, la réservation est obligatoire pour les groupes.

Vente de billets sur place, avant le concert. Ouverture des portes ½ heure avant le concert.