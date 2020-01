Cérémonie d’ouverture officielle de la 3ème édition de l’Intégrathlon le 4 avril

À Villepinte, ville cœur de la manifestation, une cérémonie présidée par Monsieur François Asensi, Président du SEAPFA*, ouvrira à 19h la 3ème édition de l’Intégrathlon.

Réunissant les élus des cinq villes du SEAPFA, les partenaires, les associations, les responsables sportifs, la soirée de lancement aura lieu aux Espaces V de Villepinte. Elle débutera en musique avec l’Association Music’Handicap. Un élu d’Aulnay-Sous-Bois remettra le témoin, symbole de la ville coeur, à Madame Nelly Roland Iriberry, Maire de Villepinte.

Au programme : démonstrations de danse orientale et country danse, proposées par l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) et par l’Association Country Danse, des discours et des projections d’images de l’Intégrathlon.

L’ouverture du cocktail se fera vers 20h30.

A propos de l’Intégrathlon

Cet évènement vise à favoriser l’intégration par le sport des personnes en situation de handicap. Une quarantaine d’activités sportives libres d’accès sont proposées dans les cinq communes qui composent le SEAPFA : Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte.

En avril 2010, François Asensi, Président du SEAPFA lançait la première édition de l’Intégrathlon pour « valoriser le respect de la différence, l’enrichissement mutuel et la solidarité (…) entre personnes valides et personnes handicapées ». Trois ans plus tard l’Intégrathlon est devenu une référence dans le milieu des évènements solidaires : nomination au prix de l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, vainqueur du prix ORCIP (union de plus de 30 organismes de prévoyance).

(*) Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye (93)