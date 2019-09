Cérémonie des Trophées APAJH 2012 : les nommés sont choisis

Les Trophées APAJH, organisés par l’APAJH, première association « tous handicaps » en France, auront lieuau Carrousel du Louvre le lundi 19 novembre 2012. La manifestation sera l’occasion de remettre des prixà des initiatives inclusives, dans cinq catégories (ville citoyenne, accessibilité d’un service public, école et culture, sport et entreprise citoyenne), ainsi qu’un trophée d’honneur. Le jury des Trophées s’est réuni. Patrick Gohet, président du jury des Trophées APAJH depuis la première édition, a salué la « richesse des candidatures adressées ». Jean-Louis Garcia, président de la Fédérationdes APAJH, s’est quant à lui réjoui de la transversalité de la majorité des dossiers, véritable reflet d’une dynamique visant à inclure les personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la vie. Un lauréat par catégorie recevra un trophée, en présence de Madame Marie-Arlette Carlotti, Ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion ainsi que Madame George Pau-Langevin,Ministre déléguée à la réussite éducative. Les Trophées APAJH, en plus de la remise de ces distinctions, mêleront également représentations d’artistes célèbres (la troupe 1789, les amants de la Bastille, Laam, Lorie, Michael Miro et d’autres qui serontbientôt annoncés), associés à des artistes en situation de handicap.

Le trophée Ville Citoyenne, les nommés sont :

– La ville de la Rochelle pour HandiCarto ; application mobile qui permet de visualiser et définir ses déplacements en ville en fonction de chaque type de handicap.

– La ville d’Evreux pour Cap’ pas Cap’ qui a pour but de sensibiliser le grand public à la vie des personnesen situation de handicap.

– La ville du Havre pour Festicap – Journée festive autour de jeux accessibles pour tous.

Le trophée Accessibilité d’un service public, les nommés sont :

– Le Conservatoire et orchestre de Caen, pour son Centre de Ressources Régional Handicap Musique Danse et Théâtre proposant aux personnes en situation de handicap et aux établissements spécialisés une approche individualisée.

– L’Hôpital d’Antony associé à l’association l’Elan retrouvé, pour la création d’une cafétéria thérapeutique, gérée par de jeunes autistes. Cette activité permet une approche douce de travail et représente une amorce de sortie vers des structures médicales.

– La Maison de Victor Hugo à Paris pour leurs visites accessibles à tous handicaps et pour leur visitedédiée aux personnes en situation de handicap mental. Le musée propose aussi un cahier de préconisations permettant à toutes institutions culturelles ou touristiques de créer un dépliant « facile à lire ».

Le trophée Ecole et Culture, les nommés sont :

– Le Conservatoire de Dijon pour leurs ateliers de découverte et de pratique musicale ouverts à desenfants et adolescents en situation de handicap moteur, mental ou psychique.

– Ciné-Ma différence, une association à but non lucratif, pour leurs actions favorisant l’accès aux loisirset à la culture des personnes en situation de handicap.

– Le Théâtre de Dijon, pour leurs séances d’approche tactile du décor proposées sur certains spectacles en audio description ou accompagnées par les conteurs d’image.

Le trophée Sport, les nommés sont :

– DAHLIR, Dispositif d’Accompagnement du Handicap vers les Loisirs Intégrés et Réguliers, pour leursactions favorisant l’intégration des personnes en situation de handicap vers un accès au milieu « ordinaire » pour les Loisirs sur tous les territoires de Haute-Loire.

– Le Comité départemental des offices municipaux de sport de Seine Saint-Denis pour «Integrathlon,Handicap Intégration par le sport ».

– Globe Porteur Concept pour leur manière innovante et active de sensibilisation des collaborateursd’une entreprise, clubs sportifs ou associations culturelles à la question du handicap.

Le trophée Entreprise Citoyenne, les nommés sont :

– Le groupe de grande distribution Casino pour la création d’un intranet Handipacte, facilitant le maintiendans l’emploi des personnes en situation de handicap.

– Handicap.fr pour Handi2day le premier salon virtuel de recrutement en ligne et sur mobile dédié auxpersonnes handicapées en collaboration avec Job2day.

– Keski pour le développement d’outils pédagogiques et ludiques permettant d’éveiller l’intelligence et la sensibilité des esprits sur les sujets graves, délicats ou tabous. Un trophée d’honneur spécial cinquantenaire de l’APAJH sera remis par Marie-Arlette Carlotti, Ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion et Jean-Louis Garcia,Président de la Fédération des APAJH. Ce Trophée salue une personnalité ou une entité qui fait progresser la citoyenneté des personnes en situation de handicap.