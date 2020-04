Obsèques en ligne : Quand le digital les rend accessibles à tous

Une solution digitale pour pouvoir suivre des obsèques en ligne

La perte d’un proche est l’occasion d’hommages collectifs, mais les mesures de confinement prohibent ces rassemblements et l’épreuve du deuil s’en trouve perturbée. Comment aider les familles et amis à participer malgré tout aux obsèques civiles ou religieuses d’un proche pour lui faire un dernier adieu ? Cérémonie est une solution digitale de diffusion d’obsèques en ligne qui permet à tous d’assister aux funérailles d’un proche. Une solution concrète facile à mettre en place afin d’entamer le processus de deuil.

La crise sanitaire du COVID19 a amené une jeune entreprise à réinventer l’organisation des obsèques et les rites funéraires. Le confinement limite les cérémonies à une vingtaine de personnes et le processus du deuil s’en trouve profondément affecté. Les nouvelles technologies facilitent aujourd’hui l’hommage collectif lors de la perte d’un proche.

C’est ce que propose « Cérémonie », une solution digitale dont l’objectif est de permettre la retransmission de funérailles en direct à toute personne touchée par le décès d’un proche et dans l’impossibilité de se déplacer physiquement. Une occasion pour rendre un dernier hommage, quelles que soient les géographiques ou de santé qui limites les déplacements. Pour les moins proches, c’est également une manière de témoigner l’attachement porté à la personne disparue et d’apporter son soutien à la famille endeuillée.

Une mise en œuvre très simple

La mise en œuvre technique de la solution Cérémonie est transparente : les proches n’ont aucune action à mener. L’équipe Cérémonie s’occupe de tout, en partenariat avec les Pompes Funèbres organisatrices des funérailles, qui assurent la captation vidéo.

L’entourage du défunt conserve le choix des personnes avec lesquelles il souhaite partager ce moment de recueillement :

– l’accès à la cérémonie en ligne au plus grand nombre, en donnant par exemple l’information dans l’avis de décès.

– Il peut privilégier des invitations personnelles, en partageant le lien d’accès aux personnes de son choix.

Une plateforme sobre et sécurisée

La cérémonie d’obsèques est retransmise sur une plateforme sécurisée dédiée (hébergée en France), aux couleurs sobres et adaptées aux circonstances. Cérémonie garantit l’intégrité de la vidéo et des données relatives à l’entourage du défunt, dans le respect de la RGPD. Cérémonie est sécurisée et nécessite une identification préalable de chaque participant.

Un accompagnement personnalisé

Le service Cérémonie est fourni prioritairement par le biais des pompes funèbres.

Cérémonie garantit un accompagnement continu et personnalisé avant, pendant et après la retransmission afin que l’essentiel demeure le moment de recueillement, sans préoccupation technique de la part des familles ou des pompes funèbres.

Découvrez ce nouveau service d’obsèques en ligne pour la période du confinement comme pour le futur : https://la-ceremonie.fr/

