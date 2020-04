Centre expert handicap : Une structure accessible à tous à Bordeaux

Bordeaux : Ouverture d’un Centre Expert Handicap à Bagatelle

La France compte désormais une nouvelle structure de soins accessible à tous. En effet, pour remédier aux nombreuses difficultés d’accès des personnes en situation de handicap et de polyhandicap, la Fondation Bagatelle vient d’ouvrir à Bordeaux un Centre Expert Handicap (CEH).

Initié en 2017 en partenariat avec la Fondation John Bost, cet établissement a ouvert ses portes fin 2019 et dispose de l’appui du plateau technique et des équipes médicales de la Maison de Santé Protestante Bordeaux (MSPB). C’est l’un des rares centres de soins en France qui propose une prise en charge globale des patients présentant des déficiences multiples.

Il s’inscrit dans le projet médical développé par l’Ensemble Hospitalier Civil et Militaire « BAHIA » – BA pour Bagatelle et HIA pour Hôpital d’Instruction des Armées Robert Picqué.

« L’amélioration de la prise en charge somatique des patients en situation de polyhandicaps et de déficiences multiples graves est l’un des 10 axes prioritaires de BAHIA, indiquent les fondateurs du centre. Cette démarche est concomitante à l’arrivée sur le site de la MSPB Bagatelle d’un pavillon de la Fondation John Bost qui accueille des patients atteints de pathologies mentales (polyhandicaps, maladies neurodégénératives, Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), psychose chronique ».

Ainsi, le Centre Expert Handicap vient en aide aux patients dont l’accès aux soins est rendu difficile du fait de leurs particularités (absence de langage, de communication, de compréhension). Au mois de janvier 2020, il avait déjà enregistré 360 passages. Sans être une structure d’urgence – car tous les actes sont programmés – il apporte des réponses aux besoins prioritaires de prise en charge des patients dits « complexes », avec la présence dans le même lieu :

– D’un professionnel de chirurgie bucco-dentaire pour les spécificités du handicap mais aussi de l’odontologie pédiatrique classique.

– Des services d’ORL, de gynécologie médicale et chirurgicale, d’ophtalmologie et d’imagerie.

– D’une structure Douleur Chronique avec une spécialité « douleur et santé mentale ».

– D’un département d’anesthésie en partenariat avec la consultation douleur et les spécificités du handicap.

– D’un bloc opératoire et endoscopie (sous anesthésie générale ; intervention de plusieurs spécialistes).

Pour en savoir plus : www.mspb.com