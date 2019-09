Cent vingt-six logements sortent de terre dans un éco-lotissement à Saint-Contest, près de Caen

Le domaine de la Clé des champs, sous la tour hertzienne, à Saint-Contest, continue de pousser sous la houlette du maître d’ouvrage, le promoteur Partélios. Dix pavillons « classiques » ont déjà été livrés à des personnes à mobilité réduite, principalement des gens âgés, en février et dix autres maisons « haute qualité environnementale » sont habitées depuis septembre. Le chantier devrait s’achever début 2011. A terme, ce nouvel éco-lotissement, qui a obtenu les labels « habitat environnement » et « très haute performance énergétique », comprendra cent vingt-six logements : quarante et un appartements répartis sur trois petits collectifs R + 2 en locatif social, géré par le bailleur Partélios ; les dix maisons pour personnes âgées ; vingt et une maisons en accession à la propriété « classique » ; vingt-trois pavillons vendus en « démembrement », c’est-à-dire que l’acheteur s’engage à louer son logement pendant 15 ans à un loyer modéré ; vingt maisons vendues dans le cadre du Pass foncier (paiement du terrain puis de la maison) ; onze logements en location privée.

Hormis les dix premiers lots livrés, toutes les maisons et petits collectifs sont à ossature bois. Les bâtiments comprennent récupérateurs d’eau de pluie, capteurs solaires pour l’eau chaude sanitaire et ventilation mécanique dite « intelligente », c’est-à-dire qui ne fonctionne que quand il y a besoin. Partélios Saint-Contest va entreprendre trois chantiers similaires : le premier quidémarre tout juste à Douvres-la-Délivrande, quartier de la Fossette, comprend soixante dix-sept logements et trente lots vendus nus. Le deuxième chantier commencera au premier semestre 2010 à Ranville, et comptera quarante logements et des lots nus. Enfin, le troisième est programmé sur les Hauts de Trouville pour début 2010, et totalisera cinquante logements, eux aussi à ossature bois et très haute performance énergétique.

(source Ouest-France)