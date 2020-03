Célébrités et internautes : ils donnent de la voix pour les aveugles et les malvoyants

Suite au succès de la première édition de son Livre AudioSolidaire, l’Association Valentin Haüy renouvelle du 3 octobre au 3 novembre 2011 son opération de solidarité et de sensibilisation au handicap visuel, en proposant aux internautes la lecture à plusieurs voix de « Ne le dis à personne… », d’Harlan Coben.

Adapté au cinéma par Guillaume Canet en 2006 avec François Cluzet et Kristin Scott-Thomas, « Ne le dis à personne… » est une exceptionnelle histoire d’amour mêlée d’émotion et de tension dramatique.

Cette deuxième édition du Livre AudioSolidaire est également marquée par une nouveauté, la participation de personnalités qui ont décidé de se joindre aux internautes en apportant ainsi leur soutien aux aveugles et malvoyants. Les comédiens Lambert Wilson, Véronique Jannot, le chanteur Cali et l’écrivain Jean Mattern ont enregistrés l’introduction du roman, véritable scène clé de l’histoire, qui maintient le suspense jusqu’aux dernières pages.

Pour contribuer vous aussi à l’enregistrement du 2e livre AudioSolidaire, rendez-vous sur www.avh.asso.fr du 3 octobre au 3 novembre 2011. L’idée du livre AudioSolidaire est née d’une volonté de l’Association Valentin Haüy d’aller à la rencontre du grand public et de le sensibiliser au handicap visuel. Le but est de rassembler une majorité de personnes autour de la cause des personnes aveugles et malvoyantes et de construire une aventure symbolique réunissant d’une part les personnes atteintes de ce handicap, et d’autre part les personnes qui le connaissent mal.

À Paris, la Médiathèque Valentin Haüy dispose de la collection la plus riche de France de documents adaptés en audio, en braille, en gros caractères et librement accessible sur place ou à distance. Elle compte notamment plus de 4 000 livres sonores, 2 500 livres en gros caractères, plus de 20 000 livres en braille, plus de 160 vidéos en audiodescription et plus de 10 000 partitions musicales en braille.

La Médiathèque Valentin Haüy propose l’ensemble des services des médiathèques « ordinaires » à destination des personnes déficientes visuelles : collections en accès libre, par correspondance et en téléchargement audio Daisy, animations culturelles, conseil par 17 bibliothécaires professionnels. Tous les services sont gratuits.