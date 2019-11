CEGID, une entreprise ouverte à tous les talents et toutes les ambitions

Posted in:

CEGID est un groupe lyonnais très connu de par la personnalité de son fondateur, Jean-Michel AULAS, président de l’Olympique Lyonnais. C’est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’expertise comptable, de la finance et de la fiscalité, mais aussi de la paie, des ressources humaines et du retail.

Ainsi, le groupe CEGID imagine et conçoit des logiciels de gestion pour tous les domaines du pilotage d’entreprise. Il emploie plus de 2500 personnes et mène une politique d’accueil des personnes en situation de handicap très active et bienveillante.

Nous avons rencontré Cassandre Lavisse Dalverny, responsable de la mission handicap du groupe CEGID. Elle nous a parlé des besoins en recrutement et des conditions d’accueil des personnes en situation de handicap au sein des équipes, indiquant en préambule que « toutes les personnes handicapées qui souhaitent intégrer le groupe sont les bienvenues ». Bien sûr, cela s’entend avec des compétences, mais ce n’est qu’un aspect de choses, car ce qui prime aujourd’hui « ce sont les aspects humains tels que la motivation, l’appétence pour l’un des métiers proposés au sein du groupe et les capacités d’apprentissage et d’adaptation ». En ce sens, CEGID est capable de proposer des formations aux nouveaux entrants pour les amener à évoluer dans les meilleures conditions de travail possibles.

Une large palette de métiers et donc d’opportunités de succès dans votre recherche d’emploi!

« Aujourd’hui les différents secteurs professionnels dans lesquels il est possible de trouver un emploi chez CEGID

sont nombreux et diversifiés » :

La recherche et le développement dans les métiers du digital

Le commercial

Les assistants de vente

Les activités de supports clients et de service après-vente

Les ressources humaines

La planification

La paie et la comptabilité

La gestion des systèmes d’information

La gestion des logiciels externes

La gestion du matériel informatique et des solutions internes

La finance et l’analyse financière

« Comme vous pouvez le constater, le choix est vaste et ouvre de nombreux horizons. Si certaines appellations semblent indiquer un haut niveau de diplôme, il ne faut pas s’y fier pour autant nous sommes très intéressés par les profils ayant une connaissance des métiers de la paye et de la comptabilité en lien avec le numérique. Si l’un de ces secteurs vous intéresse et que vous avez un minimum de connaissances, ainsi que la fibre pour ce domaine : faîtes une demande d’entretien, vous avez tout à gagner ! », encourage Cassandre Lavisse Dalverny.

CEGID, c’est aussi une politique créative de maintien dans l’emploi

Cette politique se décline selon différents axes :

– Technique

Lors de ces cas de figures tout est ouvert et possible selon les préconisations du médecin du travail et de la capacité de la personne à accepter sa nouvelle situation.

– Organisationnel

Il s’agit là de réorganiser le temps de travail, toujours en lien avec la médecine du travail et les différents acteurs de santé, et des nouvelles capacités de la personne concernée.

« Une grande souplesse de la part de l’entreprise accompagne ces réaménagements de poste car notre objectif prioritaire est d’amener la personne à reprendre son travail avec le temps nécessaire étape par étape, surtout après une longue absence. »

CEGID est bien sûr ouvert au modèle du télétravail en cohérence avec les contraintes du poste et des attentes du manager. Une attention toute particulière est portée aux personnes en situation de handicap qui souhaitent bénéficier d’une partie de leur activité en télétravail.

Par ailleurs, CEGID investit dans la qualité de vie au travail et sensibilise tous ses collaborateurs à l’accueil bienveillant des collaborateurs en situation de handicap au sein des équipes.

Pour toute demande ou Candidature : missionhandicap@cegid.com

Cassandre Lavisse-Dalverny

Chargée de mission Handicap

