CEA : prolonger et améliorer la politique de l’emploi

Acteur majeur en matière de recherche, de développement et d’innovation, le Commissariat à l’Energie Atomique est un organisme de recherche technologique qui s’appuie sur une recherche fondamentale d’excellence. Intervenant dans les trois grands domaines de l’énergie, des technologies pour l’information et la santé et de la défense et la sécurité, et implanté sur neuf centres répartis dans toute la France, le CEA se mobilise depuis de nombreuses années en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées. Un accord cadre relatif à l’emploi et à l’insertion de travailleurs handicapées est en vigueur depuis le 8 novembre 2001.

Handirect : Depuis quand le CEA prend-il en compte le handicap et l’embauche de travailleurs handicapés ? Est-ce une démarche globale CEA ou est-ce propre à Cadarache ?

Dans un esprit de justice sociale et de solidarité, et suite à l’accord cadre du CEA relatif à l’emploi et à l’insertion des travailleurs handicapés en vigueur depuis le 8 novembre 2001, la Direction du CEA Cadarache et l’ensemble des organisations syndicales ont conclu un premier accord d’établissement le 16 décembre 2002 relatif à l’emploi, et à l’insertion des travailleurs handicapés. Arrivé au terme du 1er accord, les partenaires sociaux ont dressé un bilan globalement positif des actions menées et ont renégocié un second accord pour les trois années suivantes (2006 à 2008). Au cours des négociations du troisième accord, les organisations syndicales ont fait part de leur position globalement positive sur l’ensemble du bilan présenté. Soucieuses de prolonger et d’améliorer cette politique, notamment en matière d’emploi, les organisations syndicales et la direction ont signé un nouvel accord pour les années 2009 à 2011.

H. : Avez-vous une mission handicap ? Depuis quand ?

La mission handicap, qui existe depuis la signature du premier accord du CEA de Cadarache, réunit des personnes ayant les compétences pour œuvrer en faveur de l’insertion des travailleurs handicapés (médecins, assistantes sociales, service du personnel, correspondant insertion). La mission handicap est dotée des moyens matériels nécessaires pour assurer la mise en œuvre des objectifs de l’accord. Elle apporte une expertise dans son domaine de compétences, œuvre en faveur de l’insertion des travailleurs handicapés, et bénéficie d’informations et de formation et de sensibilisation au handicap (exemples : formation dispensée aux correspondants insertion ; participation aux forums ; …).

Cette mission handicap a également pour objectif d’être un relai envers tous les salariés afin de faire connaître l’ensemble des actions du centre, comme la possibilité de participer à la formation au langage des signes, accessible à tous les salariés.

Par ailleurs, un comité de suivi de l’accord se réunit trois à quatre fois par an. Ce comité a pour objectif de proposer des mesures, d’échanger sur celles mises en place mais également d’associer ces membres à l’organisation d’évènements tels que la semaine du Handicap. Ce comité prend actuellement son essor et mobilise de plus en plus de personnes.

H. : Avez-vous signé un accord d’entreprise ou une convention avec l’Agefiph ? Pouvez-vous nous parler de vos rapports avec l’Agefiph et de la manière dont vous avez travaillé ensemble.

Le CEA de Cadarache n’a pas encore signé de convention avec l’Agefiph, cependant nous travaillons avec l’Agefiph dans le cadre des aménagements de poste. En effet, le CEA participe également au financement d’appareillages…

H : Quel est le taux d’emploi du CEA ? Le nombre de personnes employées ? Les perspectives ?

Le taux actuel d’emploi de travailleurs handicapés avoisine les 4% au niveau de Cadarache et du CEA. Le CEA de Cadarache a employé en 2008, soixante dix-huit personnes handicapées (déclarées) sur un total d’environ deux mille deux cent salariés.

Le troisième accord pour l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés prévoit six recrutements en CDI sur trois ans, vingt-quatre mois d’intérim par an, neuf contrats d’alternance et 15 stagiaires sur trois ans. Pour l’année 2009, un CDI et trois contrats d’apprentissage ont été conclu.

H. : A quel niveau d’études recrutez-vous ?

En raison de l’activité de recherche et de développement du CEA, nous recrutons principalement des personnes ayant un niveau allant de BAC +2 à BAC +8.

H. : Avez-vous des emplois « dédiés » aux travailleurs handicapés ou recrutez-vous uniquement sur les compétences ?

Nous recrutons uniquement par rapport aux niveaux de compétences que le poste exige.

H. : Quels genres de postes pourvoyez-vous ainsi ?

L’ensemble des postes ouverts en recrutement sont accessibles aux travailleurs handicapés.

H .: Avez-vous procédé à des aménagements de postes ? Des exemples ?

Suite à la visite médicale d’embauche, le médecin du travail peut nous informer des premiers aménagements de postes à mettre en place. Le salarié rencontre également l’assistante sociale qui lui présentera l’ensemble des possibilités offertes par le centre. Le salarié, le correspondant insertion de son département ou son responsable hiérarchique peut également, tout au long de sa vie professionnelle, faire appel à la mission handicap pour procéder à de nouveaux aménagements de postes.

Les aménagements de postes varient en fonction du handicap. Sur le centre de Cadarache, il a notamment été installé des écrans d’ordinateurs ou des fauteuils adaptés. Il est par ailleurs possible de mettre en place un système de taxi ou d’aménagement d’horaires (par exemple en cas de rendez-vous avec un spécialiste).

Enfin, un groupe accessibilité vient d’être créé. Sa vocation est de s’assurer auprès des salariés handicapés que leurs conditions de travail et adaptabilité sont en adéquation avec leur poste et environnement proposant ainsi un suivi annuel (visite du salarié en poste).