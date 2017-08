CEA Grenoble : un 10e accord emploi et handicap

Le CEA Grenoble s’engage dans un 10e accord

Installé au cœur d’un environnement scientifique, industriel et universitaire très riche, le CEA Grenoble consacre l’essentiel de ses recherches au développement des nouvelles technologies, dans les domaines de l’énergie, de la santé, de l’information et de la communication. Composé d’une force vive de plus de 6000 collaborateurs, le centre CEA Grenoble participe activement au transfert de ces connaissances vers l’industrie. Dès 1990, le CEA Grenoble se dotait d’un accord d’établissement triennal d’entreprise, signifiant par là, dans un souci d’égalité et de justice sociale, sa volonté de s’engager en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés. Depuis cette première signature, dix accords ont été conclus qui ont permis de considérer l’embauche des personnes en situation de handicap comme essentielle et changer le regard des salariés sur le handicap.

Marc Samaille, responsable de la Mission Handicap du CEA/Grenoble nous dévoile la politique menée par le CEA en direction de l’emploi des personnes handicapées.

Quels sont les objectifs de ce nouvel accord ?

Début 2017, le 10ème accord a été signé. L’objectif prioritaire concerne le maintien dans l’emploi : l’accompagnement des salariés handicapés nous semble essentiel et notre démarche s’attache à toujours placer la personne handicapée au cœur du dispositif. Trois nouveaux objectifs sont fixés pour la période 2017-2019 : les recrutements CDI de personnes en situation de handicap devront représenter 6% des recrutements CDI réalisés et les recrutements CDD devront représenter 4% des recrutements CDD réalisés. Ce sont des embauches mais aussi l’accroissement de nos engagements à destination du secteur protégé et adapté avec lequel nous voulons atteindre 1,5 % unité bénéficiaires d’ici 2022. Pour assumer ces derniers engagements, nous avons signé une convention avec le GESAT, groupement des établissements et services d’aide par le travail. Toujours dans ce domaine, nous avons constitué un groupement de 4 ESAT* pour pouvoir répondre à tous nos besoins relatifs aux espaces verts. Dans cette vaste politique, nous portons aussi une grande importance au maintien dans l’emploi. En effet l’accompagnement des salariés handicapés est essentiel et notre démarche s’attache à toujours placer la personne handicapée au cœur du dispositif, surtout si elle est déjà en poste au moment ou survient un handicap.

Tous vos postes sont-ils accessibles à des salariés handicapés ?

Oui, tous les postes du CEA Grenoble sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Dès lors qu’elles disposent des compétences nécessaires pour occuper un poste, nous équipons et adaptons ensuite, si nécessaire ce dernier au handicap de la personne. Avec ce dernier accord triennal, nous disposons aussi de 7 référents handicap qui ont un périmètre d’action précis et sont pilotés par la Mission Handicap. Des correspondants thématiques ont également été créés, tout cela donne force et cohérence à notre accord.

Comment facilitez-vous l‘accessibilité et la mobilité des personnes handicapés sur un tel site ?

Nous avons mis en œuvre depuis plusieurs années un projet d’accessibilité baptisé « ACTE ». C est un projet de conception universelle, innovant et hors norme. Il permet de travailler dans trois directions : adapter les locaux existants et les espaces extérieurs, optimiser les projets neufs et de rénovation, conduire et accompagner le changement. Ce projet est une approche globale qui vise à rendre le site accessible à 100 % dans une dizaine d’années.

Comment sensibilisez-vous les salariés du site au handicap ?

Nous menons un travail de sensibilisation pour changer le regard sur le handicap et briser les tabous. L’équipe de la Mission handicap du CEA/Grenoble organise chaque année 6 journées de sensibilisation. A cela s’ajoute les manches de Sport2Job qui est challenge interentreprises mêlant sport et emploi, le Défi Day, journée dédiée aux innovations et à la réflexion, le LinkDay®, rencontres entre candidats et entreprises, mais aussi les Journées de la Mobilité Durable. Tout cela constitue autant d’opportunités de sensibiliser nos salariés.

Que représente ce nouvel accord pour le CEA ?

La signature de ce dixième accord représente un engagement fort de la Direction d’établissement et des organisations syndicales représentatives du CEA Grenoble. L’atteinte des objectifs fixés nécessitera le concours actif de la ligne managériale, des représentants du personnel et, d’une manière générale, de tous les salariés du CEA Grenoble.

*C’est la première fois en France que 4 ESAT se regroupent pour pouvoir répondre à un appel d’offre.

CHIFFRES CLÉS

• 4 000 salariés au CEA/Grenoble.

• 115 laboratoires de recherche.

• 331 000 mètres carrés de bâtiments.

• 4,17 % taux d’emploi de personnes en situation de handicap fin 2016.

• 142 salariés sont en situation de handicap

• 80 % des bâtiments du site sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

• 6 journées de sensibilisation au handicap sont organisées chaque année.

• Le taux d’emploi de personnes en situation de handicap a doublé en 6 ans (de 2011 à 2016).

Photo : Marc Samaille, responsable de la Mission Handicap du CEA Grenoble © Raphaël Helle