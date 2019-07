Posted in:

Samedi 21 et dimanche 22 novembre, de 10h à 18h, l’Association Française des Syndromes d’Ehlers Danlos (AFSED) organisera la 18e édition de son marché de Noël artisanal, avec en invitée d’honneur Patricia Farjon, créatrice de poupons, doudous et lutins Waldorf. Objectif de cet événement: Faire connaître l’AFSED et le syndrome d’Ehlers Danlos, mais aussi soutenir le […]