Posted in:

Le prix PEPITE catégorie Emploi-Formation « sol » a été décerné à Hanvol par l’Aéroclub de France, la mission Bleu Ciel et l’association Castel Mauboussin pour son engagement en faveur de la formation et de l’insertion de personnes handicapées. Le Jury était présidé par le Médecin-Général Valérie André et parrainé par le Général Jean-Loup […]