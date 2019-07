Posted in:

Le CNFPT s’engage sur deux fronts : l’interne dans sa politique de recrutement et d’accessibilité au sein même de l’établissement et l’externe en accompagnant les collectivités territoriales dans la formation et l’embauche des personnes handicapées. Parmi les 1 787 000 agents de la Fonction Publique Territoriale, 82 000 sont en situation de handicap, soit 4.6 %. La […]