Réunis en congrès national à Grenoble les 19,20 et 21 juin, plus de 400 militants de la Fédération APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) ont préconisé une réforme du code du travail et adopté à l’unanimité une motion sur « l’accession au monde du travail de la personne en situation de handicap » qui […]