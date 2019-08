J’ai l’immense tristesse de vous faire part du décès de Anne Vilano, des suites d’une longue maladie, elle avait juste un peu plus de cinquante ans. Avant d’être la célèbre et rayonnante astrologue qui était écoutée sur les ondes d’NRJ et publiée dans nombreux magazines, c’était l’une de mes plus chères amies, l’une des personnes […]