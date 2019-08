Football accessible : La Ligue 1 et la Domino’s Ligue 2 maintenant accessibles aux non-voyants et malvoyants Afin de permettre à tous les fans de football aveugles et malvoyants de suivre les informations et classements de la Ligue 1 et de la Domino’s Ligue 2, l’association HandiCaPZéro et la Ligue de Football Professionnel (LFP) ont […]