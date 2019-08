Professeur à l’université Lumière Lyon 2 et auteur de plusieurs ouvrages sur le handicap, Charles Gardou dessine dans ce livre une autre vision de notre patrimoine humain et social, dont les plus vulnérables demeurent souvent privés. « Une société inclusive, c’est une société sans privilèges, exclusivités et exclusions », écrit Charles Gardou qui consacre ses travaux anthropologiques […]