Posted in:

L’année 2009 marque les 20 ans d’activité de l’association François-Xavier Bagnoud dont l’action est conduite en faveur des orphelins du sida et des enfants vulnérables. la l’Hôtel de Ville de Paris accueille, jusqu’au 23 mai, une exposition dephotographies réalisées par Alain Wicht, Geoff Bugbee, et Charly Rappo qui mettent en lumière avec pudeur et espoir, […]