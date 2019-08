Posted in:

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2010, le Conseil général de la Savoie en partenariat avec la Préfecture de la Savoie et la Ville d’Art et d’Histoire de Chambéry, propose deux visites guidées des Salons d’Honneur, de la Salle des Délibérations et de la tour mi-ronde, à destination des personnes en fauteuil roulant. […]