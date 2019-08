Posted in:

La Mission Handicap et le Service Culturel vous invitent à venir gratuitement à Parade(s), le festival des arts de la rue à Nanterre (voir nos articles du 1er et 2 juin). Un parcours accompagné et commenté est proposé pour les personnes ayant un handicap visuel. Programme 15h à la Forge Fausse conférence humoristique […]