7e édition du Festival européen « Théâtre et Handicap » au Théâtre Montansier, Versailles, du 1er au 10 octobre 2009. Un rendez-vous désormais international qui contribue à donner plus de visibilité à la création et à la production d’artistes handicapés. Cela fait maintenant sept ans que le Festival européen Théâtre et handicap, ORPHÉE, démontre […]