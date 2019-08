Quel est le rôle de l’art et de l’expression artistique dans les lieux de vie et les dispositifs de soins ? Comment le handicap apparaît-il dans les différents domaines artistiques ?… Cet ouvrage de plus de 240 pages présente un ensemble de points de vue, de professionnels comme d’artistes, sur la rencontre entre le monde de l’art et le monde du handicap. Dirigé par Simone Korff-Sausse, psychanalyste et membre de la Société Psychanalytique […]