« Le Handicap sous toutes ses formes et dans l’expression de ses plus beaux talents ! » Le Théâtre Montansier de Versailles, accueillera, du 1er au 10 octobre 2009, ce rendez-vous désormais international qu’est le Festival européen « Théâtre et Handicap » destiné à donner plus de visibilité à la création et à la production d’artistes […]