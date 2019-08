Du 6 au 8 septembre, Angers accueille la 15e édition des Accroche-cœurs, festival d’art de rue. Après le Sud, l’Est et le Nord, le thème portera cette année sur l’Ouest et les Amériques. Plus de 200 rendez-vous festifs et gratuits sont au programme, avec plus de 200 000 participants attendus. Premier festival de France en matière de variétés de spectacles, cet événement […]