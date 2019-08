Cette bibliothèque accessible uniquement en ligne via le site bnfa.fr a pour objectif de favoriser et faciliter l’accès à la lecture pour les personnes déficientes visuelles. Braille -Net, le GIAA (Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes) et l’Aba (Association pour le Bien des Aveugles et malvoyant) ont ainsi mutualisé leurs forces pour permettre aux personnes […]