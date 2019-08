Diagnostiquée parkinsonienne à cause de tremblements à la main droite et des difficultés de marche, Marie-Thérèse Belva est déclarée condamnée. Elle ne se résigne pas et décide de trouver en elle des ressources auto-guérisseuses : « je vais vers des relations agréables, des situations agréables » et elle se tourne vers des thérapies alternatives pour ne […]