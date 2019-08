Posted in:

L’association Femmes pour le Dire Femmes pour Agir (FDFA) organise le samedi 20 octobre de 9h à 18h à la Maison Internationale de la Cité Universitaire de Paris la troisième édition de ses Feuilles d’automne des écrivains handicapés et des autres. Cette journée de rencontres et de débats rassemble écrivain-es handicapé-es, écrivain-es du handicap et […]