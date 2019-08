Handicap et maternité : deux mots rarement associés ; deux réalités presque inconciliables dans l’inconscient collectif et pourtant les femmes en situation de handicap sont de plus en plus nombreuses à vouloir devenir mère. Une projection suivie d’un débat aura lieu le mercredi 27 mars au Centre des Congrès de Lyon. Co-produit par Groupe […]