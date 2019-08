Entre 2004 et 2008, deux photographes, Jérôme Deya et Jacques Grison, accompagnés du journaliste Franck Seuret, ont sillonné le Togo et le Bénin en Afrique noire, la Pologne et la Hongrie en Europe de l’Est, l’Algérie, la Suède et la Chine. Un tour du monde du handicap en 7 pays. Pour montrer la diversité. – […]