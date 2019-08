Musiques en têtes, le concert deuxième édition, aura lieu le samedi 2 octobre 2010 à l’Espace Culturel Saint-Exupéry à Marignane. Six heures de musique en live pendant 6 heures, des ambiances musicales différentes en simultané avec, cette année, encore plus d’artistes qui nous font l’honneur et la joie de donner de leur temps et de […]