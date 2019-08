Un soir de novembre à Lyon. Olivier Ducruix nous a donné rendez-vous au pied de son nouvel appartement. Quand on le voit arriver de l’autre côté de la rue, cheveux poivre et sel et sourire en coin, on est d’abord surpris par sa facilité à se déplacer. Pas de canne blanche, ni d’aide particulière. Atteint […]