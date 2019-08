La 9ème édition du Défi stival, fête de la mixité et de la diversité, est placée sous le signe de l’année internationale des forêts, de l’année européenne du volontariat et du bénévolat et de l’année française des Outre-Mer, qui rythmeront les activités et manifestations des deux journées. Par ailleurs, les 40 ans de la Fédération […]