Touchés par HANDI’CHIENS, la passion et l’énergie des responsables et des bénévoles au service d’enfants et d’adultes en situation de handicap moteur, le bonheur et le sourire si communicatif des bénéficiaires de ces chiens d’assistance qui leur sont confiés gratuitement, la direction du CNSMD de Lyon, les enseignants et les étudiants ont décidé de participer […]