“Astreintes, chroniques d’une vie d’infirmière”, un livre témoignage d’ Anne Papas Ancienne infirmière et désormais formatrice, Anne Papas propose dans cet ouvrage un témoignage sensible et touchant où elle confie son quotidien, ses pensées, ses fiertés et ses doutes. « Une plongée dans l’intimité d’une infirmière, qui permet de mieux comprendre les joies et les contraintes […]