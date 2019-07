Journées d’études polyhandicap et paralysie cérébrale les 16 et 17 novembre 2017 Jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2017, auront lieu à Paris les « Journées d’études Polyhandicap et paralysie cérébrale » édition 2017. Elles seront consacrées au thème : « Santé physique psychique sociale en 2017 : Prévention et soins essentiels pour le bien-être de la personne tout au long […]