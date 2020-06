Le réseau social professionnel Talentéo célèbre aujourd’hui son lancement officiel. Avec une offre de services axée autour de trois expertises – l’expérience du handicap et de l’emploi, la maîtrise des réseaux sociaux et le recrutement innovant – Talentéo propose aux candidats, recruteurs et acteurs du handicap, une plateforme entièrement gratuite d’échanges et d’information. Une […]