Vendredi 16 octobre Gare Montparnasse, des démonstrations de chiens d’assistance, des rencontres avec des personnes handicapées et leurs chiens mais aussi avec des bénévoles et des familles d’accueil qui témoigneront de leur engagement aux côtés d’Handi’Chiens, permettront à chacun de comprendre l’exceptionnel apport d’un chien d’assistance à une personne privée de mobilité et à […]