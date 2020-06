Écrit par Thomas et Lucie Etape préparée par Sandrine et Kate, itinéraire reconnu par Thibaut Les Odysséens se réveillent tranquillement et prennent leur petit déjeuner. Tout le monde a pris son rythme de croisière et sait ce qu’il a à faire. On remarque que l’équipe est bien soudée en ce sixième jour d’odyssée, on […]