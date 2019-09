PARIS, 21 avr 2010 (AFP) – Première cause de handicap acquis au cours de la vie de l’adulte, deuxième cause de démence après la maladie d’Alzheimer et troisième cause de décès en France, l’accident vasculaire cérébral (AVC) frappe chaque année près de 130.000 personnes. DEUX FAMILLES D’AVC L’AVC, ou “attaque cérébrale”, se caractérise par l’apparition […]